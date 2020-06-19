رياضة | زطشي يرفض الترشح لولاية ثانية باتحاد الكرة الجزائري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر زطشي يرفض الترشح لولاية ثانية باتحاد الكرة الجزائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة الترشح لولاية ثانية في الفترة القادمة بالرغم من تتويج منتخب الجزائر بكأس الامم الإفريقية بالعام الماضي.

وانتخب زطشي رئيسا للاتحاد الجزائري في 20 مارس 2017 خلفا لمحمد روراوة، ومن المرجح أن يعقد الاتحاد جمعيته العمومية الانتخابية قبل نهاية مارس 2021.

وقال زطشي للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة "مازلت عند موقفي وهو أنني لا أعتزم الترشح لولاية ثانية، لكن تأكدوا أننا سنواصل عملنا على رأس الاتحاد حتى آخر يوم من الولاية الحالية".

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وأبدى زطشي تذمره إزاء الانتقادات التي طالته بصفة شخصية رفقة أعضاء مكتبه، قائلا إنها بدأت منذ اليوم الذي انتخب فيه رئيسا للاتحاد ووصفها بأنها "سياسة الأرض المحروق".

ونفى زطشي وجود أي خلاف مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن العلاقة بين الطرفين تقوم على الشراكة والتعاون وتستهدف الوصول إلى تناغم حقيقي يخدم المصلحة العامة.

كما أشار إلى أن مراجعة النظام الأساسي للاتحاد الجزائري لا تستهدف إقصاء أي شخص، وإنما إضفاء الديمقراطية والشفافية على الجمعية العمومية.

من جهة أخرى، جدد زطشي رغبته في استكمال الموسم الكروي في حال سمحت الظروف الصحية بذلك، وذلك بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن كرة القدم ستعود بالتأكيد عاجلا أو آجلا.