رياضة | بوركي يجدد عقد مع دورتموند حتي 2023

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بوركي يجدد عقد مع دورتموند حتي 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني عقد حارس مرماه رومان بوركي لمدة عامين ليظل ضمن صفوف الفريق حتى عام 2023.

وقال مايكل زورك مدير الكرة بالنادي :"نحن سعداء لأنه باستمرار رومان بوركي، نحظى بخدمات واحد من أبرز الحراس في البوندسليجا. هو مركز لعب مهم على المدى الطويل، ومشغول بشكل ممتاز حاليا."

وكان السويسري بوركي /29 عاما/ قد انضم إلى دورتموند عام 2015 قادما من فرايبورج، ونجح سريعا في إثبات نفسه كحارس أساسي للفريق، وتوج معه بلقب كأس ألمانيا عام 2017 .

ويحل بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا)، ضيفا على لايبزج صاحب المركز الثالث، غدا السبت.