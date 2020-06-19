رياضة | ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولو نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التعاقد مع عدد من الصفقات المميزة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قرر عودة بطولة الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 25 يوليو القادم، على أن تبدأ التدريبات يوم 20 يونيو.

ويدرس الاهلي الدخول بقوة من أجل ضم مدافع الإسماعيلي باهر المحمدي، كأحد أولويات المدير الفني رينيه فايلر لتدعيم خط الدفاع.

كما يأمل الأهلي في الظفر بخدمات إسلام عيسى نجم بيراميدز، وذلك ردا على تعاقد الزمالك مع صفقتين من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل كبير على قائمة الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويدرس فايلر حاليًا رحيل 5 لاعبين عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لهم وللاستفادة منهم ماديا في تدعيم صفقات أخرى.

وبشكل فعلي رحل حاليا عن الأهلي كل من حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي وهم من ضمن الخمسة الذين كانوا مرشحين للرحيل.

ويقترب أيضًا بشكل كبير كل من صالح جمعة وجيرالدو دا سيلفا وأحمد الشيخ ووليد أزارو وحسين السيد من الرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل بعد أن أكد فايلر على عدم حاجته لخدماتهم بالموسم القادم، ومازال الجدول قائمة حول بعض المعارين أمثال "صلاح محسن - عمار حمدي - ناصر ماهر".

وينتظر مسئولو الأهلي عودة فايلر من إجازته في سويسرا خلال الأيام القادمة ليحسم باقي أسماء الراحلين في الصيف وليحسم أيضا ملف اللاعبين المعارين سواء الذين سيعودوا أم من سيتم تجديد إعارتهم.