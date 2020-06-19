رياضة | حسين عبد الغني يوافق على تمديد تعاقد مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر حسين عبد الغني يوافق على تمديد تعاقد مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن حسين عبد الغني لاعب أهلي جدة السعودي، سيمدد تعاقده مع الفريق حتي نهاية الموسم الحالي.

ومن المفترض أن ينتهي عقد المدافع الدولي السابق في أغسطس المقبل، وهو ما يحتم على إدارة النادي تمديد عقده لاستكمال موسم الدوري السعودي مع الفريق، حيث تستأنف منافسات المسابقة في الشهر نفسه بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن عبد الغني لم يقدم أي شروط مالية لإدارة ناديه من أجل التمديد، وأكد اللاعب رغبته في الاستمرار، كما تنتظر إدارة الأهلي رد سلمان المؤشر وباسم العطا الله، ثنائي الفريق الأول، على تمديد عقديهما حتى نهاية الموسم، علما بأن عقديهما ينتهيان في 30 يونيو الجاري.