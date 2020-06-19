شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده: أنقى وأطيب الناس وقائد عظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، حسن شحاتة، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الصقر أحمد حسن صورة له رفقة حسن شحاتة، عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، خلال أدائهما مناسك العمرة في وقت سابق، وعلق قائلاً: «الراجل ده بجد من أنضف وأنقى وأطيب الناس اللي ممكن تقابلها في حياتك، شريك نجاحات وإنجازات وبطولات وقائد عظيم مع جيل محترم، كل سنة وأنت طيب يا معلم، وهتفضل طول عمرك طيب، ربنا يمتعك بالصحة والعافية وطول العمر».

ويتم المدرب الكبير حسن شحاتة اليوم الجمعة عامه الـ73، إذ ولد في 19 يونيو عام 1947.

وقاد شحاتة المنتخب للتتويج بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، و٢٠١٠، وحقق مع منتخب الشباب كاس الأمم ٢٠٠٣.