شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد المعلم حسن شحاتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بعيد ميلاد المعلم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم. ويتم المدرب الكبير حسن شحاتة اليوم الجمعة عامه الـ73، إذ ولد في 19 يونيو عام 1947. ونشرت الصفحة صورة للمعلم حسن شحاتة وأرفقتها بتعليق: «في مثل هذا اليوم ١٩ يونيو ١٩٤٧ ولد حسن شحاتة نجم المنتخب الوطني والزمالك الأسبق، والمدير الفني الأسبق للمنتخب، والذي قاده للتتويج بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، و٢٠١٠، وحقق مع منتخب الشباب كاس الأمم ٢٠٠٣». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 50,437

تعافي 13,528

وفيات 1,938

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