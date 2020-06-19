شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني: المنافسة على لقب دوري الأبطال لن تتأثر بتغيير نظام البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، اليوم الجمعة، أن المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا لن تتغير، بعدما تقرر إقامة ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة.

وقال سيميوني، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بلد الوليد في الجولة 30 من الدوري الإسباني: «التشامبيونزليج بطولة معقدة. الفرق الكبرى تصل لتكون أفضل 8 في أوروبا».

وتابع: «المنافسة لن يتغير طابعها عندما تكون من لقاء واحد بدلًا من اثنين».

ومن المقرر استئناف دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل، بعد توقف المسابقة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.