شكرا لقرائتكم طاهر يفضل الأهلي على عروض الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة شراء خدمات طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيا بعد ترحب مجلس إدارة ذئاب اجبل ببيع للاعب لصفوف القلعة الحمراء، بخلاف وجود غبة ملحة للاعب في ارتداء القميص الأحمر، خلال الفترة القادمة.

وتحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة على هامش الجلسة التي جمعهما قبل اجتماع مسئولي ذئاب الجبل مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة آلية عودة نشاط الكرة ومناقشة لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

وعلم "الخليج 365" من مصادر أن طاهر محمد طاهر يفضل عرض الأهلي في الوقت الحالي عن أي عرض آخر، بعدما كانت لديه رغبة سابقة في خوض تجربة احتراف أوروبية، بعد تجربة قصيرة في صفوف لوهافر الفرنسي، قبل أن يعود بعدها إلى المقاولون.

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ورغم وجود بعض عروض الاحتراف لطاهر محمد طاهر، إلا أنه لم يتحصل على عروض احتراف قوية، لذا فإن الأولوية بالنسبة له هي الانتقال للأهلي، وهو ما أبلغه لإدارة المقاولون، حيث حرمته ظروف انتشار فيروس كورونا من التحصل على عروض احترافية قوية في الوقت الحالي.

ويقدم طاهر محمد مستويات قوية في الفترة الحالية جعله محط اهتمام مسئولي الأهلي والزمالك، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء كانوا الأكثر جدية ف شراء اللاعب أو استعارته، مع استعدادهم لدخول صفقات تبادلية من لاعبي الأهلي من أجل حسم صفقة طاهر.