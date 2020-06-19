شكرا لقرائتكم أسوان يحسم مصير المدرب فى اجتماع لجنة الكرة غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسئولو نادي أسوان مصير المدرب الجديد في اجتماع لجنة الكرة غداً السبت، حيث تناقش لجنة الكرة بالنادي تعيين مدير فني من بين 5 مرشحين لخلافة مجدي عبد العاطي في تدريب الفريق، بعدما استقال الأخير من أسوان بحجة تأخير المستحقات المادية للاعبين والجهاز الفني منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد الذي اجتاح العديد من دول العالم.

من جانبه أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مسئولو أسوان يستعجلون حسم هذا الملف الهام من أجل تحديد موعد بدء التدريبات للاعبي الفريق، خاصة وأن النشاط الرياضي تقرر عودته في 25 يوليو المقبل، ويعتبر أسامة نبيه نجم الزمالك السابق وأحمد كشري نجم الأهلي الأسبق أبرز الأسماء المرشحة لتدريب أسوان في الفترة المقبلة.

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كان مجدي عبد العاطى قد وجه خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً: "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار"، ووافقت إدارة أسوان على قبول استقالة عبد العاطي دون تعيين مدرب جديد حتى الآن.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.