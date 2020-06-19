شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر الشكوى لـ"فيفا" بسبب نقاط مباراة القمة 119 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تقديم شكوى ضد اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مع تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية، وذلك بسبب مباراة الفريق الأبيض مع الأهلى، في القمة 119 بالدورى، التي جاءت قبل توقف النشاط الكروى في شهر مارس الماضى، بعد قرار اللجنة الخماسية باعتبار الزمالك منسحبا في مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0، إلا إن الأبيض سيقوم بشكوى الاتحاد المصرى مع إرفاق أسباب تخلفه عن خوض المباراة وعدة دوافع مختلفة بعد قرار اللجنة الخماسية باعتبار الأهلي فائزا مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 مع إعادة ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه.

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ومن المنتظر عودة بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة بعد التوقف الذى دام من شهر مارس الماضى، نظرا للإجراءات الإحترازية التى اتخذت لتجنب انتشار فيروس كورونا وأعرب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اندهاشه من قرار استئناف بطولة الدوري لهذا الموسم، قائلاً: "لماذا توقف الدوري؟.. هل كنا بنهزر ولا علشان الكورونا فهل الكورونا راحت؟.. أنت عاوز ترجع الدوري ليه مدام الكورونا لسه مكملة، ده الكورونا زادت وإحنا مش ماشين بـ زراير، ومش هنسمع الكلام ده"، مضيفاً: "هل في سبب تاني هل كنت عاوز تريح اللعيبة؟ طب الكورونا لسه موجودة الدوري عاوز ترجعه ازاي هو احنا بمزاجك".

فيما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على متابعة آخر الاستعدادات لعودة الفريق إلى التدريبات الجماعية فى النادى بعدم السماح بعودة الفرق الجماعية للتدريبات بداية من غدا، السبت، حيث ينتظر المدرب الفرنسى قرار المجلس الأبيض بشأن عودة التدريبات من عدمه، ويحرص كارتيرون على التواصل الدائم على مدار اليوم مع جهازه المعاون لمتابعة الإجراءات الطبية التى ستطبق على اللاعبين قبل بداية التدريبات، وكذلك الجدول الزمنى لخطة العودة لوضع البرنامج التدريبى المناسب للاعبين.