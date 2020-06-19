كتب: ضياء السقا
أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تعافي الثلاثي المصري محمد صلاح، والأسكتلندي روبرتسون والبرازيلي أليسون، من الإصابات العضلية التي تعرضوا لها مؤخرا، والتي منعتهم من الظهور في تدريبات الفريق.
وأكد كلوب جاهزية الثلاثي لمباراة إيفرتون المرتقبة، يوم الأحد المقبل، في أولى مباريات الريدز بعد عودة الدوري الإنجليزي، إثره توقفه قرابة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.
وتحدث كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، عن حالة الثلاثي قائلا، "إنهم بحالة جيدة، كانت هناك بعض المشاكل بالتدريبات وهذا طبيعى، يمكننى القول إنهما غير مستبعدين من المباراة، وسيكونا متواجدين بقائمة الفريق يمكننى أن أؤكد ذلك".
ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 60 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.
ويحتاج ليفربول للفوز على إيفرتون وكريستال بالاس، في الجولتين المقبلتين، ليتوج بطلاً لمسابقة الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضهم لإصابات عضلية.. كلوب يحسم الجدل حول مشاركة صلاح وروبرتسون وأليسون أمام إيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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