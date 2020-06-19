شكرا لقرائتكم خبر عن هل تُهدد صفقات الصيف مستقبل أحمد الشيخ فى الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، سبق وأعلن رغبته فى بقاء أحمد الشيخ لاعب الفريق رافضاً فكرة رحيله لأى نادٍ محلى طلب ضمّه مؤخراً، إلا أن هناك من طرح تساؤلاً مهماً وهو: هل تتغيّر قناعة فايلر ويوافق على رحيل الشيخ حال ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وبقاء رمضان صبحى من هيدرسفيلد نهائياً؟.

موقف أحمد الشيخ فى الأهلى قد يتغيّر بسبب "صفقات الصيف"، فالقلعة الحمراء تتفاوض حالياً مع نادى المقاون العرب لضم طاهر محمد طاهر بعدما حصل الأهلى على توقيع اللاعب، كما يتفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحى نهائياً بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى.

وتمسك فايلر خلال الفترة الماضية بأحمد الشيخ رافضاً رحيله، بعدما ألمح أكثر من نادٍ محلى رغبته فى ضم لاعب الأهلى، أبرزها ناديه السابق المقاصة وبيراميدز، ويرى المدرب السويسرى أن الشيخ لاعب جيد وصاحب لمسات فنية عالية يحتاجها الفريق حتى لو يكن يشارك بشكل أساسى.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة حسم مصير أحمد الشيخ فى ظل المستجدات التى ستفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية خلال موسم الصفقات، خاصة فيما يتعلق بضم "جناح" المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، وكذلك شراء رمضان صبحى نهائياً من ناديه الإنجليزي.