شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يضم الدوليين وأبطال الجمهورية لتدريبات الفرق القومية أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه ، برئاسة محمد الدهراوى، ضم جميع اللاعبين الدوليين وأبطال الجمهورية أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع لتدريبات الفرق القومية التى يتم تنظيمها أون لاين عن طريق الفيديو كونفرانس، للمراحل السـنية مـن 16 سـنة حـتى 21 سنة، وذلك استعدادا لعودة النشاط الرياضى وتحت إشراف الجهاز الفنى للفرق القومية للكاراتيه .

وتأتى هذه البادرة من الاتحاد للمحافظة علـى أبطـال مصـر وسـرعة عودتهم للمسـتوى الفـنى المطلـوب للمشـاركة فى النشـاط الدولى والمحلى، حيث تأتى مصر فى المرتبة الأولى عالميا بناءً على تصنيف الاتحاد الدولى للكاراتيه والمركز الأول فى بطولة العالم الصيف الماضى فى بطولة العالم بتشيلى.

وانضم عدد 352 لاعبا ولاعبة بنـاءً علـى الأعمـار السـنية لبطولـة العـالم القادمـة للشـباب والناشـئين والـتى تستضيفها جنوب أفريقيا صيف 2021 .

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وقرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى الاستعانة بـ"ماسكات" الوجه بدلا من الكمامة للاعبى المنتخب خلال التدريبات والمباريات، خلال فترة عودة المنافسات فى مراحل الناشئين والشباب.

وأكد محمد الدهراوى أن "الماسك" يحمى اللاعبين بقدر أكبر من الكمامة، على حد قوله، وذلك للاعبى المنتخب، على أن تقوم الأندية بتوفير تلك الأدوات عن طريق المناطق.

وأضاف الدهراوى أنه سيتم توفير أجهزة قياس حرارة لاستخدامها للاعبى المنتخبات و كذلك لموظفى الاتحاد أيضا، مؤكداً أن هناك ضوابط وتعليمات وإجراءات احترازية سيتم تطبيقها على جميع أسرة الكاراتيه عند استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدهراوى أن التعليمات تتضمن أنه من الضرورى أن يكون لكل لاعب زجاجة مياه خاصة به، وارتداء كمامة أثناء التدريب، ويلتزم اللاعب بعدم استعمال الحمامات و غرف خلع الملابس، و يتم تقليل فترات التدريب، وكذلك تقليل عدد اللاعبين فى الفترة الواحدة، وأخيرًا أن يكون التدريب فى أماكن مفتوحة جيدة التهوية وأشار الدهراوى إلى أنه سيعمل جاهداً مع مجلس الإدارة لإنشاء صندوق خاص بالمدربين يكون مجلس إدارته من المدربين أنفسهم.