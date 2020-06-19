شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحدد مصير المدرب فى اجتماع لجنة الكرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مسئولو نادى أسوان مصير المدرب الجديد فى اجتماع لجنة الكرة غداً، السبت، وتناقش لجنة الكرة بالنادى تعيين مدير فنى من بين 5 مرشحين لخلافة مجدى عبد العاطى فى تدريب الفريق، بعدما استقال الأخير من أسوان بحجة تأخير المستحقات المادية للاعبين والجهاز الفنى منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد الذى اجتاح العديد من دول العالم.

من جانبه أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مسئولى أسوان يستعجلون حسم هذا الملف المهم من أجل تحديد موعد بدء التدريبات للاعبى الفريق، خاصة أن النشاط الرياضى تقرر عودته فى 25 يوليو المقبل، ويعتبر أسامة نبيه نجم الزمالك السابق وأحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق أبرز الأسماء المرشحة لتدريب أسوان فى الفترة المقبلة.

وكان مجدى عبد العاطى قد وجه خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً، "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار"، ووافقت إدارة أسوان على قبول استقالة عبد العاطى دون تعيين مدرب جديد حتى الآن.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.