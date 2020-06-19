شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد يعود من الساحل الشمالى لمتابعة مفاوضات انتقاله للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، من الساحل الشمالى بعد قضاء إجازة هناك استمرت لمدة أسبوع، وذلك لإنهاء إجراءات انتقاله للنادى الأهلى بعد وصول المفاوضات بين النادى الأحمر وقلعة الذئاب لمراحل متقدمة للغاية، ومن المقرر أن ينهى طاهر كافة إجراءت الانتقال للأهلى خلال الساعات المقبلة، لاسيما أن اللاعب عاد من الساحل بعد اتصالات بينه وبين مسئولى القلعة الحمراء.

ويرفض مسئولو الأهلى وضع شرط جزائى فى عقد شراء المهاجم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب بعد الاستقرار على ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفى القادم، لتدعيم الهجوم الأحمر، وحصل الأهلى على توقيع طاهر بعدما شهدت الشهور الماضية مفاوضات واتصالات مُكثفة بين الأهلى واللاعب، أسفرت فى النهاية عن توقيع نجم المقاولون العرب للقلعة الحمراء، وطلب طاهر محمد طاهر وضع شرط جزائى يسمح له بالرحيل حال تلقيه عرض احتراف مميز، الأمر الذى تحفظت عليه لجنة التخطيط بالنادى وأصرت على عدم وجوده، وفضل طاهر عرض الأهلى عن العروض الأخرى التى وصلته مؤخراً من أندية ليست كبيرة فى أوربا ومن أندية محلية أيضا.

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ومن المقرر أن يفتح الأهلى خطوط اتصال خلال الفترة المقبلة مع إدارة المقاولون العرب لحسم الصفقة بشكل رسمى حتى ينتقل اللاعب للقلعة الحمراء، بعدما نال إعجاب الجهاز الفنى للأحمر بقيادة فايلر.

وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الماضي، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً، ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.