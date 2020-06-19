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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 19 يونيو 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الخطيب يتابع ملف "ديون" الأهلي بالخارج لاسترداد 62 مليون جنيه، وآرى بابل والمثلوثى ينتظران إشارة الزمالك للحضور إلى القاهرة.

الخطيب يتابع ملف "ديون" الأهلي بالخارج لاسترداد 62 مليون جنيه

حرص محمود الخطيب، رئيس الأهلى، على متابعة ملف "ديون" النادى الخارجية لدى أكثر من جهة، وفى مقدمتها مبلغ مليونى و500 ألف دولار لدى ستوك سيتى الإنجليزى ومليون و400 ألف دولار لدى النجم الساحلى التونسى، و100 ألف دولار لدى الصفاقسى التونسى، ويقوم رئيس الأهلى بشكل مُستمر بدراسة ومناقشة هذا الملف مع المُكلّفين بحسم هذه الملفات، خاصة أن مستحقات الأهلى لدى الأندية الثلاثة كبيرة وتبلغ 4 ملايين دولار، ما يقرب من 62 مليون جنيه.

آرى بابل والمثلوثى ينتظران إشارة الزمالك للحضور إلى القاهرة

ينتظر الثنائى الأنجولى آرى بابل جناح أول أغسطس الأنجولى، والتونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، دعوة الزمالك للقدوم إلى القاهرة عند عودة حركة الطيران، بعد الاتفاقات التى تمت مع الثنائى من أجل الانضمام إلى القلعة البيضاء، فى صفقات انتقال حر لتعزيز صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حيث يجيد بابل اللعب فى مركز الجناح الأيسر والمهاجم الثانى، أما المثلوثى هيدعم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بعد استقرار إدارة نادى الزمالك على التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض خلال الفترة الجارية.

حلمى طولان يحدد الاثنين المقبل موعداً لعودة إنبى استعداداً للدورى

حدد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، الاثنين المقبل، موعداً لعودة نشاط الفريق البترولى، حيث سيتم فى البداية إجراء فحوصات طبية ومسحة كورونا لجميع اللاعبين، مع انتظار النتائج الخاصة بتلك الفحوصات قبل استئناف التدريبات الجماعية، بعدما عقد زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، اجتماعاً مع حلمى طولان وعبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى، لمناقشة كافة تداعيات المرحلة المقبلة الخاصة باستئناف النشاط الكروى فى مصر، بالإضافة إلى عدة أمور خاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى.

50% من قيمة العقود تفجر براكين الغضب بين لاعبى الإسماعيلى ضد الإدارة

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تفجرت ثورة من الغضب بين لاعبى الإسماعيلى بعد تأخر مجلس الإدارة، برئاسة إبراهيم عثمان، فى صرف عقودهم منذ توقف النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا، وشهدت أحاديث اللاعبين فيما بينهم ثورة غضب عارمة تجاه إدارة النادى، لاسيما أن بعض اللاعبين لم يحصلوا على نسبة 50% من عقودهم حتى الآن فى ظل ارتباطهم بالتزامات لا تحتمل التأخير، وحرص اللاعبون على مفاتحة بعض أعضاء الجهاز المعاون للفرنسى جوميز فى صرف مستحقاتهم المتأخرة ولكن وجدوا تجاهلا شديدا من الادارة للتحدث معهم أو تحديد موعد لصرف مستحقاتهم، لاسيما مع قرار عودة الدورى فى يوليو المقبل .

اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اتخاذ 9 إجراءات بملاعب التدريب والمباريات قبل استكمال الدورى، سواء فى 25 يوليو أو مطلع أغسطس المقبلين، بناءً على الدليل الطبى الذى وصل الجبلاية من وزارة الشباب والرياضة، وسلمته الجبلاية للأندية خلال الاجتماعات الأخيرة التى عقدت بمقر الجبلاية.

المقاولون يعود إلى التدريبات تدريجياً بعد قرار استئناف الدورى

أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول كرة القدم بنادي المقأولون العرب، أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس وضع خطة مسبقة لعودة اللاعبين إلى التدريبات قبل إعلان قرار استئناف الدورى العام، والذى أعلنه وزير الرياضة قبل أيام، حيث تستأنف الأندية تدريباتها يوم 20 يونيو على أن تعود المسابقات يوم 25 يوليو المقبل.

سموحة يعلن رفع الحجز عن حسابات النادي بعد انتهاء أزمة الإصلاح الزراعي

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن انتهاء أزمة الفريق السكندرى مع الإصلاح الزراعي، ونشر عامر عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، "مبروك سموحة، نجح المهندس فرج عامر اليوم فى رفع الحجز عن حسابات نادى سموحة وإيقاف الأحكام النهائية الصادرة ضده لصالح الإصلاح الزراعي.