شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخوض تدريباته على 3 ملاعب لمراعاة التباعد الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع المهندس محمد عادل فتحى، المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب، مع أعضاء الجهاز الفنى لذئاب الجبل من أجل الترتيب لعودة الفريق للتدربات الجماعية بعد قرار وزارة الرياضة بمنح الضوء الأخضر للأندية فى استئناف تدريباتها بدءا من غد، السبت، على أن تنطلق المنافسات الرسمية بدءا من 25 يوليو المقبل، وأكد المهندس محمد عادل فتحى أنه تم الاتفاق على خوض الفريق للتدريبات على 3 ملاعب بحيث يتم الفريق إلى 3 مجموعات وتخوض كل مجموعة تدريبها على أحد الملاعب المحددة، تطبيقا لمبدأ التباعد بين اللاعبين، وفقاً لإجراءات الوقاية التى حددتها اللجنة الطبية بوزارة الرياضة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تخوض المجموعات الثلاث تدريبها فى وقت واحد أو أوقات مختلفة، مع مراعاة ظروف التباعد الاجتماعى بين اللاعبين، وتقليل التجمعات والازدحام خشية من انتشار العدوى بين اللاعبين.

وواصل نادى المقاولون العرب حملات تعقيم قلعة ذئاب الجبل، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى المقرر عودته يوم 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وشملت عمليات التعقيم، استاد عثمان أحمد عثمان الملعب الرسمى للمقاولون، من أجل تجهيزة لاستضافة مباريات الدورى العام بعد العودة، وكذلك غرف خلع الملابس وفندق إقامات اللاعبين، وقاعة المحاضرات الفنية ومكتب الدير الفنى وأعضاء الجهاز، وكان المقاولون قد استعان ببوابات التعقيم الذاتى من أجل توفير الحماية اللازمة للاعبين والعاملين بالنادى خلال الدخول والخروج.

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من جانبه، أثنى المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب، على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، فى 25 يوليو المقبل، وقال صلاح فى تصريحات لليوم السابع: "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر تحديد خطة العودة إلى التدريبات فى الفترة المقبلة بالشكل الذى يحمى اللاعبين من التعرض للإصابة".

أضاف رئيس المقاولون: لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين فى تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذى ظهر به المقاولون فى النصف الأول من الدوري".

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشى فيروس كورونا، استكمال المسابقات الرسمية خاصة كرة القدم، على أن يكون عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط الرياضى 25 يوليو.