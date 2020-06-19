شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مهنئاً المعلم بعيد ميلاده: شريك نجاحات وبطولات وقائد عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على تهنئة حسن شحاتة نجم الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة بمناسبة عيد ميلاده، ونشر الصقر صورة جمعته بالمعلم عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال أدائهما مناسك العمرة في وقت سابق وعلق قائلا، "الراجل ده بجد من أنضف وأنقى وأطيب الناس اللي ممكن تقابلها في حياتك، شريك نجاحات وإنجازات وبطولات وقائد عظيم مع جيل محترم، كل سنة وانت طيب يا معلم ، وهتفضل طول عمرك طيب ، ربنا يمتعك بالصحة والعافية وطولة العمر.



احمد حسن

ويحتفل حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر ونادى الزمالك، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده رقم 73، لاسيما أنه من مواليد 19 يونيو 1947، "المعلم" كتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية عبر مشوار من الإنجازات والبطولات لن تنسى من ذاكرة المصريين، لاسيما أنه بات صائد البطولات التاريخى للفراعنة.

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قاد حسن شحاتة منتخب مصر للشباب للفوز بلقب بطولة أفريقيا للشباب لعام 2003 المقامة ببوركينا فاسو وهو ما أهل المنتخب للمشاركة في كاس العالم للشباب المقامة بدولة الامارات العربية المتحدة، كما قاد المقاولون للفوز بكأس مصر عام 2004 بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 2-1. وبذلك أصبح المقاولون أول فريق يلعب في الدرجة الثانية ويفوز بهذه البطولة، استمر شحاتة في إحداث الطفرة مع ذئاب الجبل وقادهم للفوز بالسوبر المصري في 2004 علي حساب الزمالك للمرة الأولى فب تاريخ النادي.

أعلن عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد المصري أنذاك في 28 أكتوبر 2004 تعيين شحاتة مديرا فنيا مؤقتا للمنتخب خلفًا لتارديلي، ثم تحول العقد المؤقت لتعاقد نهائي في 13 يناير 2005 ليقود المعلم منتخب مصر لإنجاز تاريخي بالحصول علي 3 بطولات أفريقيا متتالية 2006 و 2008 و 2010 في سابقة لم تحدث لأى مدرب فى القارة السمراء أو خارجها أو منتخب حتى يحصد لقب بطولة قارية 3 مناسبات متتالية.

كما قدم المنتخب مباريات قوية فى كأس العالم للقارات 2009 وحقق الفوز على إيطاليا والخسارة من البرازيل بصعوبة قبل الخروج المفاجئ من أمريكا، وقاد منتخب مصر إلى المركز العاشر فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لشهر فبراير 2010، وهو أفضل ترتيب يحققه منتخب إفريقى فى التاريخ بعدما احتل منتخب نيجيريا الذهبى المركز الخامس عام 1994. ثم تقدم المنتخب المصرى للمركز التاسع فى تصنيف شهر يوليو 2010