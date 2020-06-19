شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. لجين طارق لاعبة السلة: بحب أحمد حلمى وداليدا وأتجاهل من يعاكسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى لجين طارق سعيد لاعبة كرة السلة بنادى الصيد، وابنة طارق سعيد مدير السلة بنادى الزمالك، وتعد من أبرز نجمات اللعبة على مستوى الناشئات، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لوجى طارق

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب القراءة سواء على النت أو قراءة الكتب المهم اقرأ.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مش بعرف أطبخ من الأساس، لكن بعمل الشوفان حلو أوى فى الفطار.

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى بتابع كل أعماله.



لجين طارق

من مطربك المفضل؟

هارى ستايلس هو مطربى المفضل، بحب كل أغانيه,.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

أعتقد لو كنت اتعلمت الرسم من زمان، كنت هبقى حاجة كويسة فيه.

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لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

أتجاهل الموقف تماما، ولا أعطى أى اهتمام للشخص.



لاعبة سلة الصيد

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

طبعا داليدا

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال اكتر، لأنه سهل في الحركة و التعامل ومناسب جدا للسبورت.



لاعبة سلة الصيد

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

أكيد يكون رياضى فى تخصصى عشان يتفهم موضوع التدريبات والماتشات.

ولو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض، ومش هسيب الرياضة ولو مضطرة هسيبه هو، ومش هبطل الرياضة لأنها بتنظم لى وقتى وتحسسنى بأهمية الوقت .