شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد الآخر تزداد تساؤلات وحيرة الجماهير الأهلاوية حول مستقبل رمضان صبحى، لاعب الفريق المُعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، فالجماهير تتساءل: هل سيبقى رمضان فى الأهلى أم سيعود إلى إنجلترا أم ينتقل لأحد لدوريات الأخرى؟.

فى التقرير التالى نستعرض آخر تطورات صفقة رمضان صبحى مع الأهلى وإلى التفاصيل:

س: ما هى آخر تطورات مفاوضات الأهلى مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

ج: الأهلى يتواصل مع النادى الإنجليزى لحسم الصفقة، فقد استفسر الأول مع الأخيرعن المطالب المالية النهائية لحسم الصفقة، ويحرص مسئولو القلعة الحمراء على معرفة آخر مطالب النادى الإنجليزى للاستغناء عن اللاعب نهائياً من أجل حسم والبت فى هذه الشروط ومعرفة مدى إمكانية تنفيذها بما يتناسب مع ظروف الأهلى المالية، ويتطلع الأهلى لإيجاد حلول وتفاهم مع هيدرسفيلد بشأن بيع رمضان صبحى فى ظل الحاجة الفنية للاعب فى الفريق.

س: ماذا عن النواحى المالية فى تفاوض الأهلى مع هيدرسفيلد؟

ج: يرى مسئولو الأهلى أن مطالب النادى الإنجليزى السابقة كان مُبالغا فيها أو أنها لا تتناسب مع خزينة القلعة الحمراء، فقد سبق وطلب هيدرسفيلد 9 ملايين جنيه إسترلينى للاستغناء عن اللاعب، وهو ما رفضه الأهلى وقتها قبل أن يبدأ النادى الإنجليزى رحلة تخفيض المبلغ إلى 6 أو 5 ملايين جنيه إسترلينى بسبب تداعيات جائحة كورونا التى تسببت فى تخفيض أسعار اللاعبين حول العالم، لكن المبلغ مازال كبيراً بحسب وجهة نظر الإدارة الأهلاوية التى ترغب فى الوصول إلى "السعر الأخير" لإتمام الصفقة أو الانسحاب منها.

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س: ماذا عن موقف فايلر المدير الفنى للأهلى من الصفقة؟

ج: بالتأكيد يرغب فايلر فى بقاء رمضان صبحى، وحرص المدير الفنى على الاستفسار من إدارة الأهلى عن تطورات الصفقة، وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من مسئولين فى الإدارة الحمراء للمدرب السويسرى أن الأندية التى سبق وأبدت رغبتها فى ضم رمضان صبحى لم تعد جادة فى عرضها بسبب تداعيات وباء "كورونا"، وهو ما يُمهّد الطريق أمام بقاء رمضان صبحى مع الأهلى بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

س: وماذا عن موقف رمضان من البقاء أم العودة لأوروبا؟

ج: رمضان صبحى أبلغ إدارة الأهلى برغبته فى البقاء مع الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، إذا لم ترتق العروض الأوروبية التى تلقاها منذ فترة لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى يرفض اللاعب الانتقال للخليج أو لدورى أوروبى مستواه ضعيف، وعلى الرغم من أن رغبة اللاعب الأولى هى العودة للاحتراف، لكنه اشترط أن يكون ذلك عبر واحد من الدوريات الكبرى.