شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد لليوم السابع: الأهلي يفاوضني منذ 3 سنوات والمقاولون وافق على رغبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب، عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه خلال الفترة الماضية، موضحا أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا تلك المفاوضات منذ ثلاث سنوات إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف صانع ألعاب الذئاب أن نادى المقاولون وافق على رحيله إلى الأهلى على سبيل الإعارة وليس البيع، ومازالت المفاوضات مستمرة حتى الآن بين الناديين.

وأضاف طاهر، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، الأهلى يفاوضنى منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديداً، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للأهلى على سبيل الإعارة، وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادى.

وأكد طاهر أن المقاولون لم يقف عائقاً فى تحقيق طموحه، مقدرا فى الوقت نفسه الدور الذى قام به مسئولو النادى تجاهه، خاصة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وجميع زملائي، وهدفنا كان واضحاً منذ بداية الموسم الجارى لاستعادة مكانة المقاولون فى الدورى العام، والمركز الذى يليق بالنادي.

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ومن المقرر أن يفتح الأهلى خطوط اتصال خلال الفترة المقبلة مع إدارة المقاولون العرب لحسم الصفقة بشكل رسمى حتى ينتقل اللاعب للقلعة الحمراء، بعدما نال إعجاب الجهاز الفنى للأحمر بقيادة فايلر.

وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الماضي، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً، ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.