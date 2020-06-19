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ننشر الإجراءات والضوابط الطبية لاستئناف نشاط كرة القدم فى زمن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 الكود رقم 5 من الأكواد التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة، والخاصة بعودة نشاط كرة القدم فى مصر بداية من التدريبات يوم 20 يونيو الجارى، وحتى استئناف النشاط والمحدد له بشكل مبدئى يوم 25 يوليو الجارى، ومن المعروف أنه تم إيقاف النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة .

ويتضمن الكود رقم 5 كافة الإجراءات والتدابير الطبية الخاصة بنشاط كرة القدم، وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بداية من تعقيم الأندية والاتحادات قبل عودة التدريبات، والتعليمات والشروط الخاصة أثناء التدريبات من حيث تعقيم الملاعب والأدوات الرياضية، مرورا بغرف خلع الملابس والقاعات الخاصة بالمحاضرات ونهاية بالمنافسات الرسمية والإجراءات الخاصة قبل وأثناء وبعد المباريات الرسمية وحتى توجه اللاعبين إلى الحافلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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