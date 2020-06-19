شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الإجراءات والضوابط الطبية لاستئناف نشاط كرة القدم فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 الكود رقم 5 من الأكواد التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة، والخاصة بعودة نشاط كرة القدم فى مصر بداية من التدريبات يوم 20 يونيو الجارى، وحتى استئناف النشاط والمحدد له بشكل مبدئى يوم 25 يوليو الجارى، ومن المعروف أنه تم إيقاف النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتضمن الكود رقم 5 كافة الإجراءات والتدابير الطبية الخاصة بنشاط كرة القدم، وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بداية من تعقيم الأندية والاتحادات الرياضية قبل عودة التدريبات، والتعليمات والشروط الخاصة أثناء التدريبات من حيث تعقيم الملاعب والأدوات الرياضية، مرورا بغرف خلع الملابس والقاعات الخاصة بالمحاضرات ونهاية بالمنافسات الرسمية والإجراءات الخاصة قبل وأثناء وبعد المباريات الرسمية وحتى توجه اللاعبين إلى الحافلة.