شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز الكشف الطبى للاعبين انتظاراً لقرار المجلس الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الجهاز الطبى للزمالك استعداداته فى الوقت الجارى لتجهيز إجراءات خضوع لاعبى الفريق لكشف طبى وفحوصات شاملة لتجنب فيروس كورونا، قبل عودة التدريبات الجماعية للفريق، خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر الجهاز الطبى قرار مجلس إدارة النادى الأبيض وإدارة الكرة بشأن تحديد موعد عودة التدريبات الجماعية من أجل استدعاء اللاعبين للخضوع لفحص طبى.

ومازال الزمالك لم يحدد موعد عودة تدريباته الجماعية انتظارا لقرار المجلس الأبيض حيث أعرب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن اندهاشه من قرار استئناف بطولة الدورى لهذا الموسم قائلاً: "لماذا توقف الدوري؟.. هل كنا بنهزر ولا علشان الكورونا فهل الكورونا راحت؟.. أنت عاوز ترجع الدورى ليه مدام الكورونا لسه مكملة، ده الكورونا زادت وإحنا مش ماشين بـ زراير، ومش هنسمع الكلام ده"، مضيفاً: "هل فى سبب تانى هل كنت عاوز تريح اللعيبة؟ طب الكورونا لسه موجودة الدورى عاوز ترجعه ازاى هو احنا بمزاجك".

ومن المنتظر أن يحدد مرتضى منصور، موقف الزمالك النهائى من العودة للتدريبات الجماعية خلال المرحلة الجارية بعد التشاور مع إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى إلى الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون حيث شدد رئيس الزمالك أن فريقه لن يخوض منافسات نسخة العام الحالى من بطولة الدورى وأيضًا منافسات كأس مصر.

وحرص جهاز الزمالك على تجهيز كافة السيناريوهات الخاصة بعودة الفريق لتدريباته الجماعية واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا الذى أدى إلى توقف النشاط الكروى فى مصر منذ شهر مارس الماضى، على أن يتم استدعاء اللاعبين فور اتخاذ قرارا من مجلس إدارة قلعة ميت عقبة بعودة التدريبات الجماعية.