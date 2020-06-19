شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود إلى التدريبات تدريجياً بعد قرار استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول كرة القدم بنادي المقأولون العرب، أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس وضع خطة مسبقة لعودة اللاعبين إلى التدريبات قبل إعلان قرار استئناف الدورى العام، والذى أعلنه وزير الرياضة قبل أيام، حيث تستأنف الأندية تدريباتها يوم 20 يونيو على أن تعود المسابقات يوم 25 يوليو المقبل.

وقال عبد الغنى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، تحدث معى النحاس قبل فترة لوضع برنامج إعداد بدنى للاعبين لتفيذه فور السماح لنا بالعودة إلى النادى، وسنبدأ التدريب على فترات بمجموعات من اللاعبين حرصاً على سلامتهم ومن أجل تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حتى ولو قمنا بالتدريب على مدار اليوم.

وأضاف نجم الزمالك السابق، سنبدأ المرحلة الأولى بالإعداد البدنى لأن اللاعبين لم يخوضوا تدريبات على الملعب منذ فترة طويلة ثم نتجه إلى التقسيمات والإعداد الفنى، مع تطبيق الإجراءات اللازمة من تطهير وتعقيم بالنادي.

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من جهته، أثنى المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي فى 25 يوليو المقبل، وقال صلاح فى تصريحات لليوم السابع، "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر اجتماعنا مع اللجنة الخماسية لتحديد خطة العودة إلى التدريبات الفترة المقبلة بالشكل الذى يحمى اللاعبين من التعرض للإصابة".

وأضاف رئيس المقاولون، لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين فى تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذى ظهر به المقاولون فى النصف الأول من الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل وأحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب ألفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقأولون العرب.