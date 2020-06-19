شكرا لقرائتكم خبر عن السلة عن تحليل كورونا للاعبين: لم نحددها حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، عن خضوع لاعبى كرة السلة للتحاليل والمسحة الخاصة بفيروس كورونا قبل بدء النشاط الرياضى والمقرر له الشهر المقبل، ولم يتم التطرق له حتى الآن، أو مناقشته من جانب مجلس الإدارة.

وقال عبد المطلب عن التحاليل ومن يتحمل نفقة إجرائها اتحاد اللعبة أم الأندية المشاركة فى المنافسات، "لسه لم يتم تحديد هذه النقطة".

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وبدأ اتحاد كرة السلة توجيه لجنة المسابقات لوضع التصور العام لجدول المباريات المتبقية من مسابقات الدورى والكأس، وبدأ فى فتح خطوط اتصال مع الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات الدولة المصرية".

وأعلن مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، عودة دورى السلة بداية من يوم 15 أغسطس القادم، لافتًا إلى أن جميع الفرق والأندية بدأت بالفعل الاستعداد لعودة الدورى واستقر مجلس الإدارة على عدد من القرارات منها تحديد النصف الثانى من شهر أغسطس كموعد مقترح أولى لاستكمال مباريات الدورى (رجال – سيدات).، استكمال مسابقات الدورى بنفس القوائم سواء لاعبين محليين أو أجانب بدون أى تغيير، عدم المساس بقرار عدد المحترفين الأجانب فى كل فريق بالموسم المقبل والسماح لكل فريق بالتعاقد مع لاعب وحد فقط.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أعلن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجارى حتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.