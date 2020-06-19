قصة طريفة.. فالفيردي طلب "فلافل" بعد أيام من ريمونتادا ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أشرف بن عياد، مراسل قنوات "بي إن سبورتس"، أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، أراد أن يأكل الفلافل بعد مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، والتي جاءت بعد أيام من الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.

وكان برشلونة واجه خيتافي في ملعب "كامب نو" تحت أنظار جماهيره وسط أجواء مشحونة للغاية مع العديد من صافرات الاستهجان، لأنها جاءت بعد خمسة أيام فقط من الريمونتادا الشهيرة لليفربول على البارسا بعدما حول الريدز تأخرهم في لقاء الذهاب (3-0) إلى انتصار تاريخي برباعية تاريخية في "آنفيلد".

وقال مراسل "بي إن سبورتس" في برشلونة: "سأحكي قصة طريفة حدثت لي مع المدرب إرنستو فالفيردي وأتمنى أن يعذرني الجمهور العربي على ذلك، وهو أنه بعد أيام من الإقصاء أمام ليفربول والخسارة برباعية، جاء لي فالفيردي بعد مباراة خيتافي في كامب نو وكانت الدنيا مقلوبة على المدرب".

وأضاف: "بعد نهاية مباراة خيتافي، اعتقدت أن فالفيردي سيأتي إليّ غاضبا في ظل الظروف التي كان يعيشها الفريق بجانب الحديث عن مستقبله مع النادي، لكنه قال لي (اشرف أريد منك طلبا، أريد أن آكل فلافل)، وهو ما أثار صدمتي، فطلبت منه إنهاء المقابلة أولا ومن ثم الحديث عن الفلافل".

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وتابع: "فالفيردي وافق وقال لي (سأنتظرك بعد المقابلة)، مسؤول إعلامي لاحظ أن فالفيردي ظل معي رغم إنهاء المقابلة، فقلت له أن فالفيردي يريد أن يتحدث معي عن الفلافل، فطلبت من المدرب الانتظار حتى انتهاء شهر رمضان من أجل الذهاب لأكل الفلافل، لكنه رفض وطلب مني كتابة أسماء المطاعم، لكنه لم يذهب إليها".

وأكمل: "جاء لي مع بداية هذا الموسم ليكرر طلبه بشأن الفلافل في كل مباراة، وبعد مرور ثلاث جولات قلت له سأحضرها لك بعد مباراة غرناطة يوم السبت كهدية مني لك، وبالفعل وافق وطلب مني أن أحضرها له في التدريب، وقال لي إنه سيكون ظهر يوم الأحد لأننا سنعود في ساعة متأخرة من غرناطة".

وواصل أشرف بن عياد: "لكن برشلونة خسر من غرناطة، وانقلبت الدنيا مجددا خاصةً أنها جاءت بعد الخسارة من أتلتيك بيلباو، لكني التزمت بكلمتي وجلبت أخيرا الفلافل لفالفيردي في المدينة الرياضية، وقلت له مازحا (لو العالم العربي يعرف بعد الهزيمة من غرناطة بيوم واحد أنني أحضرت فلافل لك سيكرهني مدى الحياة".

وأتم مراسل بي إن سبورتس قائلا: "إرنستو يعيش بشكل مغاير، الجميع كان في غضب كبير بسببه لكنه كان يفكر في الفلافل ويعيش حياته، وبعد إقالته بأيام قليلة بعث لي رسالة خاصة لتوجيه الشكر إليّ على احترافيتي وطريقتي في التعامل، وقال لي (شكرا لأنك أول وآخر صحفي في العالم دعاني إلى الغذاء)".