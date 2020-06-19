تقارير: عروض سعودية وتركية لفخر الدين بن يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب النادي الإسماعيلي لديه عروض من السعودية وأخرى من تركيا.

وقال بن يوسف من خلال تصريحات لصحيفة الصحافة التونسية على هامش معسكر نسور قرطاج إنه يحترم عقده مع النادي الإسماعيلي ، مشددًا أنه ينتظر تحديد مصير الدوري المصري من أجل إنهاء الموسم رفقة الدراويش.

وعن مواصلة مشواره مع الإسماعيلي قال إنه ينتظر عودة النشاط الكروي في مصر وعليه سيعقد جلسة مع مسؤولي الإسماعيلي من أجل الاستماع إلى عرض.

وذكرت الصحيفة أن الروج لديه عروضًا من السعودية وأخرى من أندية تركية لكنه مُجبر على احترام العقد مع الدراويش واستكمال الموسم.