الـ700 تقترب.. ليلة تاريخية تنتظر ميسي أمام إشبيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة الإسباني، على بعد خطوة من تحقيق رقم تهديفي مميز بوصوله إلى المئوية السابعة له في مسيرته، إذا نجح في هز شباك إشبيلية مساء اليوم الجمعة بالدوري الإسباني.

وأحرز ميسي أفضل لاعب في العالم 6 مرات، خلال مسيرته الكروية حتى الآن، 629 هدفا مع برشلونة، و70 هدفا مع الأرجنتين، بمجموع 699 هدفا، ويتبقى له تسجيل هدف وحيد ليصل لحاجز الـ700 هدف.

وكان ميسي عاد من فترة التوقف بتسجيل هدف أمام ريال مايوركا، ثم أحرز هدفا من ضربة جزاء أمام ليجانيس في الجولة الماضية، ليعزز تربعه على صدارة هدافي الليجا هذا الموسم برصيد 21 هدفا حتى الآن.

وسجل ميسي هدفه الأول لبرشلونة في 1 مايو 2005 في مباراة بالدوري ضد ألباسيتي، وآخرها (رقم 629) أمام ليجانيس يوم الثلاثاء الماضي في نفس المسابقة، وخلال هذا الوقت حقق النجم الأرجنتيني العديد من الأرقام القياسية، وكان اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف مع نفس الفريق في أوروبا.

وسجل "البرغوث" 629 هدفا في 720 مباراة لعبها مع برشلونة، بمعدل بلغ (0.87 هدفا في المباراة الواحدة)، بجانب 70 هدفا أحرزهم مهاجم روزاريو مع منتخب بلاده الأرجنتين، منذ افتتاح سجله التهديفي الدولي في الأول من مارس عام 2006 في مباراة ودية ضد كرواتيا، وآخرها في نوفمبر 2019 أمام أوروجواي.

وفي الدوري الإسباني فقط، سجل ميسي 440 هدفا في 476 مباراة بمعدل (0.92)، وهو حاليًا الهداف التاريخي للمسابقة، أكثر بـ128 هدفا من اللاعب التالي في الترتيب (كريستيانو رونالدو - 311 هدفا مع ريال مدريد)، وأكثر بـ276 من أقرب لاعب كرة قدم حالي في الليجا (كريم بنزيما - 164 هدفا مع الريال).

ويملك صاحب الـ33 عاما سجلا تهديفيا خياليا أمام منافس اليوم إشبيلية، إذ يعتبر الفريق الأندلسي الضحية المفضلة للأرجنتيني، بعدما اهتزت شباكه بـ37 هدفا من ميسي في 38 مباراة لعبها أمامه بجميع المسابقات.

ورغم السجل التهديفي المرعب الذي يمتلكه ليونيل ميسي أمام جميع منافسيه خلال مسيرته، إلا أن هناك 3 فرق فقط في الدوري الإسباني لم يتمكن النجم الأفضل في العالم من التسجيل أمامهم، وهم خيريث (لعب أمامه مرتين)، ريال مورسيا (لعب أمامه مباراة) وقادش (واجهه مرة واحدة أيضا).

ويبقى ميسي اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي سجل في شباك 34 فريقا مختلفا في دوري أبطال أوروبا، بعدما فض شراكته مع غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الذي سجل في شباك 33 فريقا مختلفا بالمسابقة، ومع النجم الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس، الذي هز أيضا شباك 33 فريقا مختلفا.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية تفاصيل أهداف ميسي بالأرقام:

699 هدفا لميسي في مسيرته:

629 مع برشلونة (في 720 مباراة).

70 مع منتخب الأرجنتين (في 138 مباراة).

كيف سجل 699 هدفا؟

581 بالقدم اليسرى (439 من لعب مفتوح، 89 ركلة جزاء، و53 ركلة حرة).

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92 بالقدم اليمنى.

24 بالرأس.

هدف باليد.

هدف بالصدر.

أهداف ميسي في المباريات:

هدف وحيد - 263 مباراة.

هدفان - 133 مباراة.

ثلاثة أهداف (هاتريك) - 47 مباراة.

أربعة أهداف (سوبر هاتريك) - 6 مباريات.

خمسة أهداف - مباراة واحدة (باير ليفركوزن بدوري الأبطال).

الضحايا المفضلون لميسي (الذين سجل أمامهم أكبر عدد أهداف):

إشبيلية - 37 هدفا في 38 مباراة.

أتلتيكو مدريد - 31 هدفا في 40 مباراة.

فالنسيا - 28 هدفا في 34 مباراة.

ريال مدريد - 26 هدفا في 43 مباراة (الهداف التاريخي للكلاسيكو)