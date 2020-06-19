أجنبيان .. تعرف على صفقتي "العيار الثقيل" في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه أبرم صفقتين وصفهما بـ"العيار الثقيل" استعدادًا للموسم الجديد.

وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الجمعة: "الصفقتان تم حسمهما بصورة رسمية بعد وصول العقد اليوم".

وكان مرتضى منصور أعلن في وقت سابق عن رغبة ناديه في حسم ثلاث صفقات من بينهم ثنائي أجنبي قبل بداية الموسم الجديد.

1- حمزة المثلوثي

كشف معز المستيري رئيس فرع كرة القدم بنادي الرياضي الصفاقسي التونسي عن أن حمزة المثلوثي على أعتاب الزمالك، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تكون حُسمت للقلعة البيضاء.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية أن المثلوثي اتفق مع الزمالك على الانضمام إلى صفوف الفريق مطلع شهر يوليو المقبل بعد أن تنازل عن مستحقاته لدى ناديه الحالي تكريماً له.

2- أري بابل

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أكد جيسيو رودريجيز وكيل الأنجولي أري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي، على أعتاب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، مشيرًا الى أن أزمة توقف الطيران بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تعد من أسباب تأخر توقيع العقود وهو ما يفسر توقيع العقود عبر البريد الألكتروني بحسب تصريح مرتضى منصور.

وأضاف "انتشار فيروس كورونا سبب تأخر التواجد في القاهرة من أجل إنهاء كافة الأمور وإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود وبابل لديه رغبة في إنهاء التعاقد".

ولا يرتبط المثلوثي وبابل بعقود مع أنديتهما، وينتهي عقد التونسي بنهاية يونيو الجاري فيما انتهى عقد بابل وهو ما يمنح الزمالك الحق في توقيع العقود مع اللاعبين مباشرة، والتعامل معهما في الأمور المالية على أن يتبقى فقط إجراء الكشف الطبي؛ لتفعيل العقد.

ويمتلك الزمالك في قائمته الحالية أربعة لاعبين أجانب بداية من التونسي فرجاني ساسي والثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم والكونغولي كاسونجو كابونجو.

وبخلاف الرباعي، لدى الزمالك أيضًا ثلاثة لاعبين أجانب يلعبون على سبيل الإعارة بداية من حميد أحداد لاعب الرجاء المغربي، والنيجيري معروف يوسف لاعب المقاولون العرب، والإيفواري الشاب رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري.

ومع ارتفاع عدد الأجانب إلى 9 في الزمالك فإن الأبيض مجبر على إعارة أو الاستغناء عن 4 أجانب في حالة اعتماد اتحاد الكرة على نفس لائحة الموسم الحالي للموسم القادم.

وتمنح لائحة الموسم الحالي الحق للأندية في التعاقد مع 4 محترفين أجانب، إضافة إلي لاعب واحد فقط سوري أو فلسطيني أو شمال أفريقي ويسعى الاتحاد؛ لتقليص هذا العدد إلى 3 لاعبين فقط في الموسم الجديد.