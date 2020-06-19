"البوندسليجا تحول لكأس أفريقيا" .. عنصرية عضو ماينز تطيح به خارج النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كرر نادي ماينز الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تأكيد موقفه المناهض للعنصرية، وذلك بعد أسبوع من إبداء ترحيبه بشكل علني برحيل أحد الأعضاء عن النادي بسبب تواجد العديد من اللاعبين السود في الفريق.

وذكر نادي ماينز في بيان :"علينا أن نوضح أننا لا نتسامح إزاء المواقف أو التصريحات العنصرية. كما أننا لن نصمت في المستقبل."

وأضاف ماينز أن العديد من المشجعين أثنوا على موقف النادي، مشيرا إلى أن 14 شخصا انضموا إلى عضوية النادي، منذ نشر إعلان رحيل ذلك العضو السابق بالنادي.

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وكان ذلك العضو، الذي لم يجر الإعلان عن اسمه، قد أبدى تذمره قائلا :"منذ أشهر وأنا لا يمكنني التعرف على هذا النادي. وإنما أصبح لدي انطباع وكأنني في كأس أفريقيا بدلا من الدوري الألماني ، وأضاف أنه ليس عنصريا "بالتأكيد".

وأضاف :"ولكن في ظل ضم التشكيل الأساسي تسعة من اللاعبين ذوي البشرة السمراء، واستمرار ذلك على مدار أسابيع، مع صعوبة حصول المواهب الألمانية على الفرصة، لم يعد هذا هو النادي الذي عشقته لسنوات."

وذكر ماينز أنه تلقى ردود أفعال سلبية تضمنت التساؤل حول ما إذا كان تصرف النادي بنشر تنويه العضو برحيله عن النادي، أمرا صحيحا. ورد النادي :"بوضوح تام، نعم."

ويحتل ماينز المركز الخامس عشر في الدوري الألماني (بوندسليجا) ويتطلع إلى الابتعاد عن خطر الهبوط وحسم البقاء بالدرجة الأولى، بالفوز على فيردر بريمن في المباراة المقررة غدا السبت.