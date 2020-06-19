رياضة | مجزرة في الأهلي.. فايلر يطرد 5 لاعبين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجزرة في الأهلي.. فايلر يطرد 5 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل كبير على قائمة الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويدرس فايلر حاليًا رحيل 5 لاعبين عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لهم وللاستفادة منهم ماديا في تدعيم صفقات أخرى.

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وبشكل فعلي رحل حاليا عن الأهلي كل من حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي وهم من ضمن الخمسة الذين كانوا مرشحين للرحيل.

ويقترب أيضًا بشكل كبير كل من صالح جمعة وجيرالدو دا سيلفا وأحمد الشيخ ووليد أزارو وحسين السيد من الرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل بعد أن أكد فايلر على عدم حاجته لخدماتهم بالموسم القادم، ومازال الجدول قائمة حول بعض المعارين أمثال "صلاح محسن - عمار حمدي - ناصر ماهر".

وينتظر مسئولو الأهلي عودة فايلر من إجازته في سويسرا خلال الأيام القادمة ليحسم باقي أسماء الراحلين في الصيف وليحسم أيضا ملف اللاعبين المعارين سواء الذين سيعودوا أم من سيتم تجديد إعارتهم.