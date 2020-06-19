رياضة | ريال مدريد يسعى لخطف نجم الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسعى لخطف نجم الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادتت تقارير صحفية اسبانية بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي تسابق الزمن للتعاقد مع جوهرة الدوري الألماني كاي هافيرتز لاعب نادي بايرليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:"ريال مدريد قدم عرضًا لضم هافيرتز بقيمة 80 مليون يورو، مع إعارته إلى ليفركوزن لمدة عام، إلا أن ناديه رفض هذا العرض، وتمسك بالحصول على 100 مليون يورو بعدها طالب ريال مدريد اللاعب بضرورة الانتظار لموسم آخر، وبالفعل لاقى هذا الطلب استجابة لدى هافيرتز، الذي أكد أنه مستعد لانتظار ريال مدريد".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"رد هافيرتز يؤكد رغبته الواضحة في الانتقال إلى ريال مدريد، وبالتالي لا يمانع الاستمرار مع ليفركوزن لموسم آخر لكن في الوقت الحالي، لا ينوي ريال مدريد شراء أي لاعبين، قبل التخلص من الفائض في قائمته".

يذكر أن هافيرتز قد قدم أداء أكثر من رائع هذا الموسم مع فريقه بايرليفركوزن ببطولة الدوري الألماني الممتاز واستطاع أن يجذب له أنظار كبار أندية أوروبا مثل ريال مدريد الإسباني و تشيلسي الإنجليزي بالإضافة إلي بايرن ميونيخ الألماني الذي يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.