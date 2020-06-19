رياضة | نجم منتخب تونس يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب تونس يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وجدي كشريدة نجم فريق النجم الساحلي، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن تلقيه عروض رسمية من الأهلي والزمالك، لضمه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن تقارير صحفية ربطت الأهلي والزمالك، بلاعب النجم الساحلي وجدي كشريدة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأكد كشريدة في تصريحات تم نقلها عبر صحيفة" تونس الرقمية": لم أتلق أي عروض رسمية حتى الآن".

وتابع:" إدارة النجم الساحلي أيضا لم تتلقى أي عرض رسمي لضمي، حتى الآن، وحاليا كل تركيزي مع النجم الساحلي، خاصة أن عقدي مع النادي يمتد لعام آخر".

وشارك وجدي كشريدة مع النجم الساحلي في 11 مباراة في مسابقة الدوري التونسي هذا الموسم، صنع خلالهما هدف.