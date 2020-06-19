رياضة | نادر شوقي يكشف سر تفاوض الأهلي مع طاهر محمد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نادر شوقي يكشف سر تفاوض الأهلي مع طاهر محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب رمضان صبحي، عن أن على مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب تحسبا لرحيل موكله.

وخلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" قال شوقي: " إن الأهلي بدأ في التفاوض مع طاهر تحسبا لفشل تعاقد الفريق مع رمضان صبحي بشكل نهائي من هدرسيفيلد بسبب مطالب الفريق الإنجليزية بشأن المقابل المادي".

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وتابع:" ليس هناك مانع في تواجد رمضان وطاهر معا بالأهلي حيث كانوا في متواجدين في منتخب الشباب من قبل لكن الأهلي شعر أن هناك في الحصول على رمضان بشكل نهائي".

وأختتم :" وبالتالي بدأ الأهلي في فتح خط مع طاهر محمد طاهر حتى يكون الأهلي «مأمن نفسه» تحسبا لرحيل رمضان".

يذكر أن المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب محمد عادل أعلن أن محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب منه بشكل رسمي ضم طاهر محمد طاخر لصفوف الفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.