رياضة | خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي نبأ سار بشأن التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي في الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد أظهر اهتمام كبير منذ فترة بالتعاقد مع جاكسون موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد.

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وتواصل مسئولو القلعة الحمراء مع الفرنسي نيكولاس موريلي وكيل أعمال اللاعب لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق في الفترة المقبلة.

ورحب موليكا بشكل كبير بفكرة الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر في الصيف المقبل حيث فضل النادي عن العروض الخليجية والأوروبية التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وينتظر النادي الأهلي عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من الإجازة التي حصل عليها منذ فترة في بلاده ليحسم موقفه من ضم جاكسون موليكا في الصيف.