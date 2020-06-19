رياضة | رئيس نادي شبان قنا: نطلب دعم اللجنة الخماسية لإستكمال المسابقة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس نادي شبان قنا: نطلب دعم اللجنة الخماسية لإستكمال المسابقة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رجب رزق، رئيس نادي شباب قنا، إن الفريق جاهز لاستئناف المسابقة بناء على القرار الرسمي باستئناف النشاط الرياضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإمكانيات المادية ضعيفة للفريق المتواجد في القسم الثاني وهو ما يجعله يطلب دعم مادي من جانب اتحاد الكرة.

وأضاف رجب رزق رئيس نادي شباب قنا انه يرغب في الحصول على دعم من اجل استكمال عقود اللاعبين، مع شراء المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.