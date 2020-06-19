رياضة | برشلونة يفوز بقضيته ضد نيمار

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يفوز بقضيته ضد نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت محكمة إسبانية اليوم الجمعة، القضية المرفوعة من النجم البرازيلي نيمار ضد ناديه السابق برشلونة الإسباني لكرة القدم، وقضت بأن برشلونة ليس ملزماً بدفع 6ر43 مليون يورو (9ر48 مليون دولار) لمهاجمه السابق.

وكان نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قد سعى للحصول على المبلغ من برشلونة بداعي أنه مستحق له كمكافأة تتعلق بتجديد عقده مع برشلونة في أكتوبر 2016، وذلك قبل أن يرحل إلى النادي الفرنسي في الصيف التالي.

لكن المحكمة قضت بأن نيمار، الذي انتقل إلى سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية قيمتها 222 مليون يورو، عليه أن يدفع 7ر6 مليون يورو لبرشلونة.

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وذكر نادي برشلونة في بيان: "يود نادي برشلونة التعبير عن رضاه بالحكم الذي أصدرته المحكمة في برشلونة فيما يتعلق بالدعوى القضائية الخاصة بنادي برشلونة واللاعب نيمار، بشأن مبلغ مكافأة التوقيع في التجديد الأخير لعقد اللاعب".

وأضاف: "حمل الحكم رفضاً قاطعاً لمطالبة اللاعب بالحصول على 6ر43 مليون يورو، وجرى قبول جزءاً كبيراً من حيثيات الدفاع المقدمة من نادي برشلونة، وهو ما أسفر عن إلزام اللاعب برد 7ر6 مليون يورو إلى النادي".

وتابع: "ونظراً لأن ممثلي اللاعب لهم الحق في الاستئناف ضد هذا القرار، سيواصل النادي الدفاع بقوة عن مصالحه المشروعة".