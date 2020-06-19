رياضة | إنتر ميلان يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة سامبدوريا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة سامبدوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل فريق إنتر ميلان مبارياته في الكالتشيو بعد التوقف الطويل للبطولة، بمباراة قوية ستجمعه بسامبدوريا ببطولة الدوري لهذا الموسم.

وتلقى كونتي أنباء جيدة من خلال تدريبات الفريق حيث تعافى الثنائي دييجو جودين ودامبروزيو من الإصابات التي لحقت بهم في حين لم يكتمل شفاء ماتياس فيتشينو بعد.

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ويعد دور إيركسن الأكبر هو إمداد الكرات للثنائي لوكاكو ولاوتارو مارتينيز في حين أن هناك العديد من التحديات التي تنتظر الأخير في ظل انشغاله بعرض برشلونة الإسباني الذي يستهدف ضمه هذا الصيف.

وحان الوقت من أجل أن يستعيد مارتينيز تألقه بمبارايات الفريق حيث يتوقع كونتي من النجم الأرجنتيني الظهور بمستوى أكثر قوة مما بدى عليه أمام نابولي الذي قدم واحدة من أسوأ مباراياته أمامه.

وعاد إنتر ميلان لأداء تدريباته على ملعب سان سيرو حيث استهدف كونتي استعادة اللاعبين للأجواء بدون حضور الجماهير.