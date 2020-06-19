رياضة | بدون تحديد بطل.. الاتحاد الإماراتي يلغي مسابقتي الدوري والكأس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بدون تحديد بطل.. الاتحاد الإماراتي يلغي مسابقتي الدوري والكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عدم استكمال مسابقة كأس رئيس الدولة وكذلك إلغاء دوري الدرجة الأولى لهذا الموسم، وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد الاتحاد مساء أمس بنظام الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة .

وذكر الاتحاد بموقعه على الإنترنت أن الاجتماع ناقش المستجدات المتعلقة بالمسابقات الكروية المحلية التي ينظمها، والتي جرى تعليقها منذ 15 أذار/مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأعلن الاتحاد مجموعة من القرارات بعد التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة بالدولة وتقييم الأوضاع الصحية بالإضافة إلى المستجدات التي طرأت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبناء على كل المعطيات واستنادا للصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة اتحاد الكرة حسب النظام الأساسي.

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وقرر الاتحاد عدم استكمال مسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2019 / 2020، وإلغاء العقوبات الإدارية الخاصة باللاعبين والمدربين الذين حصلوا على البطاقات الصفراء في حال عدم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط ولا تنتقل إلى الموسم الرياضي 2020/2021 وتطبيق القواعد المنصوص عليها في لائحة الانضباط والمتعلقة بالعقوبات الانضباطية.

كذلك قرر عدم استكمال مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019 / 2020، وإلغاء جميع نتائج المسابقة وعدم تتويج بطل لها، مع إلغاء صعود الأندية لدوري الخليج العربي وإقامة مسابقة دروي الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020 / 2021 بنفس الأندية المشاركة في موسم 2019/2020، وإلغاء أي عقوبات إدارية تقضي بوقف لاعب أو مدرب نتيجة حصوله على بطاقة صفراء في حال لم يتم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط ولا تنتقل إلى الموسم الرياضي 2020 / 2021 وتطبيق القواعد المنصوص عليها في لائحة الانضباط والمتعلقة بالعقوبات الانضباطية.

وفيما يتعلق بالمشاركات الخارجية، قرر الاتحاد الاعتماد على نتائج مسابقات الموسم الرياضي 2018/2019 لتحديد الأندية التي ستشارك في البطولات الخارجية.

وأكد الاتحاد حرصه على سلامة أفراد المجتمع وأسرة كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وحكام وجماهير وغيرهم من المنتسبين، مشيدا بجهود الأندية وتعاونها لتطبيق كافة القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية.