رياضة | دوري كرة السلة الأمريكية يسرح موظفين قبل استئناف البطولة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دوري كرة السلة الأمريكية يسرح موظفين قبل استئناف البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين عن خططه التي وضعها بالفعل لبدء تسريح بعض موظفيه أثناء التحضير لاستئناف البطولة المقرر في 30 يوليو القادم.

وأكد المتحدث باسم رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة، مايك باس، في بيان له أن الدوري أقال بالفعل بعض الموظفين بسبب "إعادة هيكلة" المنظمة.

ولا يُعرف الرقم الدقيق للعمال الذين تم الاستغناء عنهم، ولكن يُعتقد أنه يتجاوز مائة شخص.

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وقال باس: "نحن بصدد إعادة هيكلة بعض الوظائف في مكتب الرابطة من أجل مواءمة أنفسنا بشكل أفضل مع التغييرات في أعمالنا، وخاصة في مجال الوسائط الرقمية، وأن نكون في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي".

جدير بالذكر أن الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين أجل موسمه في 11 مارس الماضي بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد ويخطط للعودة في أواخر يوليو القادم.

ومن غير الواضح ما إذا كانت عمليات التسريح نتيجة لفيروس كورونا المستجد أم لتخفيض النفقات المخطط له مسبقاً.