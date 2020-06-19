شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا: عماد متعب أفضل مهاجم لعبت أمامه.. لاعب لم يتكرر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سعيد أوكا، لاعب نادي مصر، إن أفضل مهاجم لعب أمامه بمسيرته الكروية هو عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وأضاف «أوكا» في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه «ملعب أون تايم»: «أكثر مهاجم عانيت أمامه خلال مشواري هو عماد متعب، لأنه مختلف عن باقى المهاجمين، وبيشغل دماغه طوال المباراة، وكان بإمكانه خطف المدافع الذي يراقبه في ثانية، لازم تبقى مركز معاه من أول دقيقة لاخر دقيقة، لاعب لم يتكرر في مصر».

وتابع: «من الممكن متعب يمشي في الملعب، وفى لحظة يقطع قبلك ويسجل، فأنا أري أنه لا يوجد مهاجم مثله في مصر، وسعيد بمزاملته في منتخب مصر».

وعن المهاجمين الواعدين الآن قال: «أحمد ياسر ريان ومصطفى محمد هما مستقبل هجوم منتخب مصر».

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