شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أرسنال يتحدث عن إمكانية رحيل ديفيد لويز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميكيل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، إنه غير واثق من مستقبل اللاعب البرازيلي ديفيد لويز في ملعب الإمارات، عقب الهزيمة «3- صفر» أمام مستضيفه مانشستر سيتي، في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وألقى «لويز» باللوم على نفسه بعد الهزيمة الكبيرة أمام مانشستر سيتي، إثر طرده في الدقيقة 49.

وشارك لويز، الذي يمتد عقده مع النادي حتى نهاية الشهر الحالي، كبديل في الدقيقة 24، بعد إصابة بابلو ماري، لكنه مر بليلة سيئة.

وارتكب المدافع خطأ أدى إلى افتتاح رحيم سترلينج التسجيل في نهاية الشوط الأول، ثم تسبب في ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني، بعد استئناف اللعب بأربع دقائق.

ولم يتسبب خطأ لويز في الهدف فقط، بعدما هز كيفن دي بروين الشباك من ركلة جزاء، بل تم طرده بعد خطأ ضد رياض محرز ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وسيغيب لويز للإيقاف عن رحلة أرسنال صاحب المركز التاسع لمواجهة برايتون اند هوف البيون يوم السبت، وكذلك عن مباراة ساوثامبتون يوم 25 يونيو.

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وينتهي عقد لويز في 30 يونيو، وردًا على سؤال عن مستقبل اللاعب مع أرسنال قال أرتيتا: «لا أدري. إنه لاعب صريح جدًا. يتمتع بشخصية قيادية. كنت أثق أنه سيكشف للجميع أفكاره بشكل مباشر. هذا ما أحبه وأقدره كثيرًا في شخصيته، وسأدافع عنه بكل ما أملك».