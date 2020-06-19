شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب عن مواجهة إيفرتون: يجب أن نتذكر ما كنا نفعله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، استعداد الريدز لمواجهة إيفرتون المقررة الأحد، في الأسبوع الـ30 للدوري.

وقال «كلوب» في فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي على موقع «تويتر»: «يجب علينا أن نبحث عن التحديات، وأن نفوز بها، نبحث عن الفرص ونستغلها، يجب أن نكون في قمة مستوانا ومستعدين على أكمل وجه، يجب أن نستمتع بما نفعله».

وأضاف: «يجب أن نطمح في الفوز قبل المباراة وخلالها وبعدها، هذا هو كل ما نحتاجه، بدأنا الاستعداد مبكرًا، وأعتقد أن إيفرتون قاموا بالمثل، الجميع يريد أن يفوز».

وتابع: «بدأنا التدريبات في نفس الوقت، وقمنا ببذل مجهود كبير حتى يكون اللاعبون في أفضل حالة بدنية، وقمنا ببعض التدريبات التكتيكية أيضًا، ولكن لم ننتهي بعد».

وأكد: «نعم كنا نفتقد بعض الأشياء، ولكن يجب علينا أن نتذكر مجددًا ما كنا نفعله».

ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط من آخر 9 مباريات لإحراز اللقب لأول مرة في 30 عامًا، إذ يتصدر جدول المسابقة بـ82 نقطة.

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