شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب عن مواجهة إيفرتون: يجب أن نتذكر ما كنا نفعله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، استعداد الريدز لمواجهة إيفرتون المقررة الأحد، في الأسبوع الـ30 للدوري.
وقال «كلوب» في فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي على موقع «تويتر»: «يجب علينا أن نبحث عن التحديات، وأن نفوز بها، نبحث عن الفرص ونستغلها، يجب أن نكون في قمة مستوانا ومستعدين على أكمل وجه، يجب أن نستمتع بما نفعله».
وأضاف: «يجب أن نطمح في الفوز قبل المباراة وخلالها وبعدها، هذا هو كل ما نحتاجه، بدأنا الاستعداد مبكرًا، وأعتقد أن إيفرتون قاموا بالمثل، الجميع يريد أن يفوز».
وتابع: «بدأنا التدريبات في نفس الوقت، وقمنا ببذل مجهود كبير حتى يكون اللاعبون في أفضل حالة بدنية، وقمنا ببعض التدريبات التكتيكية أيضًا، ولكن لم ننتهي بعد».
وأكد: «نعم كنا نفتقد بعض الأشياء، ولكن يجب علينا أن نتذكر مجددًا ما كنا نفعله».
ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط من آخر 9 مباريات لإحراز اللقب لأول مرة في 30 عامًا، إذ يتصدر جدول المسابقة بـ82 نقطة.
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