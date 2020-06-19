شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإنجليزية تحتجز سيارة «بول بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إنه تم حجز سيارة رولز رويس التي يملكها نجم مانشستر يونايتد، بول بوجبا، من قبل الشرطة الإنجليزية بعد سحبها بسبب مخالفته للوائح السير في إنجلترا.

وأوقف بوجبا أثناء قيادته للسيارة التي تحمل لوحة أرقام فرنسية بالقرب من مطار مانشستر.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوانين الإنجليزية، تنص على أن أي مقيم في إنجلترا عليه ترخيص السيارة الأجنبية بحد أقصى خلال أسبوعين، وهو ما لم يفعله لاعب خط الوسط الفرنسي.

وسيكون على بوجبا دفع غرامة قدرها 150 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 20 جنيها عن كل يوم ستكون فيه السيارة بالحجز.

ويستعد بوجبا مع فريقه لمواجهة توتنهام الجمعة على ملعب الفريق اللندني، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

Advertisements

سيارة بول بوجبا