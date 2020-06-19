شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لا أمانع منح الأهلي لقب الدوري ولكن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن قيام 13 ناديا بتوقيع مذكرة يرفضون خلالها استكمال الموسم الحالي.

وقال «منصور»، ردًا على اتهام البعض له بالتفريط في لقب الدوري ومنحه الأهلي: «الأندية الـ13 وقعت على المذكرة بطلب إلغاء الدوري، والتي تضمنت بند اعتبار الأهلي بطلًا للدوري اعتباريًا، كما تطبيقه في نماذج أخرى أوروبية وأفريقية».

وأكد: «نادي الزمالك كتب إيه بقى؟، نادي الزمالك موافق، وبالنسبة للفقرة الأخيرة التي تمنح الأهلي اللقب اعتباريًا، فكتبت بخط يدي أن يكون ذلك وفقًا للائحة والسوابق الرياضية التي تمت في مصر عندما ألغي الدوري عدة مرات، يبقى أنا كده فرطت في الدوري؟».

وتابع: «4 بطولات تم إلغائها منذ الخمسينات كان من الممكن أن يكون الزمالك بطلها ولم يحدث، ما تسيبوني اشتغل قانوني».

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