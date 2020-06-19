شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لعمرو الجنايني: «وقفت الدوري ليه وعاوز ترجعه ليه؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدد من التساؤلات إلى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، فيما يخص رغبة الأخير في عودة الدوري.

وقال «منصور»، في تصريحات خلال مداخلة هاتفية على قناة الزمالك، موجهًا حديثه إلى عمرو الجنايني: «إحنا ليه وقفنا الدوري؟، مش علشان الكورونا، يعني مش علشان بنهزر، هي الكورونا راحت؟، يعني سبب وقف الدوري راح؟، يا عمرو يا جنايني.. حضرتك عاوز ترجع الدوري ليه؟».

وأضاف: «عاوز حد عاقل يجاوبني. أنا قعدت مع وزير الرياضة، وأوضحت له وجهة نظري، وإللي هي الكورونا».