شكرا لقرائتكم 5 تعهدات من اتحاد الكرة لمسئولى الإسماعيلى.. أبرزها حل أزمة المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو الاسماعيلى خمسة تعهدات من إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بغية إزالة تحفظات الدراويش على استئناف مسابقة الدوري العام ، حيث تعهد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة للمهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الدراويش فى إجتماع أندية الدوري مع الجبلاية بحل مشكلة عودة اللاعبين الاجانب من خارج البلاد بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى ، وغادر خماسى الاسماعيلى الاجنبى التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو و الغينى بيكيتى سيلفا،لبلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

كما تعهد الجناينى لمسئولى الاسماعيلى بعدم تحمل النادى أى أعباء مادية إضافية جراء عمل التحاليل والمسحات الطبية اللازمة لعودة النشاط مؤكداً أن الجبلاية سوف تتحمل كل التكاليف للأندية جميعاً وهى النقطة التى إشتكى منها مسئولى الدراويش بداعى مرورهم بأزمات مالية لاتحتمل أعباء إضافية أخرى ، كما طمأن الجناينى مسئولى الاسماعيلى بأن الفريق الأصفر سيخوض مبارياته على ستاد الاسماعيلية ولن يتحمل تكلفة السفر للعب فى محافظة أخرى ، بالاضافة لعدم وجود نية للجبلاية لإقامة معسكرات طويلة للفريق استعداداً لعودة الدوري ، فضلا عن تأكيد إتحاد الكرة لمسئولى الدراويش أن الدوري قد يبدأ فى الاسبوع الاول من أغسطس المقبل بما يتيح فرصة طويلة لإعداد الفرق فنياً وهى الجزئية التى إشتكى منها مسئولى الاسماعيلى خوفاً من وقوع الإصابات.

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ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

خلت قائمة النادى الإسماعيلى من الإصابات بإستثناء باهر المحمدى كابتن الفريق الذى أجرى جراحة تمزق فى أربطة الركبة ومازال فى مرحلة العلاج الطبيعى حيث يفصله 30 يوماً عن التعافى بشكل تام من الإصابة ، وفى حال عودة التدريبات أول يوليو المقبل لن يكون اللاعب جاهزاً فمازال أمامه شهر كامل بعد نزع الركبة التى وضعها عقب إجراء الجراحة، حيث نفذ اللاعب نصيحة طبيبه الألمانى بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات 20 يوما ثم الانخراط فى مرحلة العلاج الطبيعى.