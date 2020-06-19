شكرا لقرائتكم خطة المقاولون للترتيب لعودة التدريبات الجماعية وملاعب التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب مع أعضاء الجهاز الفني لذئاب الجبل غدا السبت ،من أجل الترتيب لعودة الفريق للتدربات الجماعية، بعد قرار وزارة الرياضة بمنح الضوء الأخضر للأندية في استئناف تدريباتها بدءا من غدا السبت على أن تنطلق المنافسات الرسمية بدءا من 25 يوليو المقبل.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي أنه تم الاتفاق على خوض الفريق للتدريبات على 3 ملاعب بحيث يتم الفريق إلى 3 مجموعات وتخوض كل مجموعة تدريبها على أحد الملاعب المحددة، تطبيقا لمبدأ التباعد بين اللاعبين، وفقا لإجراءات الوقاية التي حددتها اللجنة الطبية بوزارة الرياضة.

تابع: من المتوقع أن تخوض المجموعات الثلاث تدريبها في وقت واحد أو او أوقات مختلفة، مع مراعاة ظروف التباعد الاجتماعي بين اللاعبي، وتقليل التجمعات والازدحام خشية من انتشار العدوى بين اللاعبين.

و واصل نادي المقاولون العرب حملات تعقيم قلعة ذئاب الجبل، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته يوم 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث شملت عمليات التعقيم، استاد عثمان أحمد عثمان الملعب الرسمي للمقاولون، من أجل تجهيزة لاستضافة مباريات الدوري العام بعد العودة، وكذلك غرف خلع الملابس وفندق إقامات اللاعبين، وقاعة المحاضرات الفنية ومكتب الدير الفني وأعضاء الجهاز، وكان المقاولون قد استعان ببوابات التعقيم الذاتي من أجل توفير الحماية اللازمة للاعبين والعاملين بالنادي خلال الدخول والخروج.

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من جانبه، أثنى المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، في 25 يوليو المقبل، وقال صلاح في تصريحات لليوم السابع: "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر تحديد خطة العودة إلى التدريبات في الفترة المقبلة بالشكل الذي يحمي اللاعبين من التعرض للإصابة".

أضاف رئيس المقاولون: لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به المقاولون في النصف الأول من الدوري".

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة فى الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، استكمال المسابقات الرسمية خاصة كرة القدم، علي أن يكون عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط الرياضي 25 يوليو.