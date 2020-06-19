شكرا لقرائتكم إنبى يستفسر من الجبلاية عن تكلفة "فحوصات" كورونا قبل عودة المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، اتصالات مع مسئولى اتحاد الكرة، من أجل الحديث حول تكلفة الفحوصات التى سيتم إجراءها للاعبين بشأن فيروس كورونا وإذا كان النادى سيتحمل قيمتها أو اتحاد الكرة سيتكلف بها، خاصة بعد عرض المسألة على اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم من جانب الأندية حيث ترغب الأندية فى إسهام الجبلاية فى تحمل قيمة التكاليف المالية للفحوصات المختلفة.

ويبدأ مسئولو إنبى، بداية من غد السبت، تنفيذ الدليل الطبى المرسل إلى النادى البترولى من اتحاد الكرة استعدادا لعودة تدريبات الفريق الجماعية، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد الاجتماع الذى عقد بين زكريا السيد رئيس النادى البترولى مع حلمى طولان المدير الفنى للفريق وعبد الناصر محمد مدير الكرة، لمناقشة عودة تدريبات الفريق الجماعية خلال الأسبوع المقبل وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويعمل مدير الكرة بإنبى، بداية من الغد مع الجهاز الطبى والإدارى لتوفير الكحول والمطهرات والمناديل المبللة فى أماكن متعددة بالملعب فى الداخل والخارج إلى جانب تدريب عدد من العاملين لتجهيز ملعب التدريب بصورة جيدة مع توفير الكمامات وإلزام جميع المتواجدين فى ملعب التدريب بالاجراءات الوقائية إلى جانب بداية عملية تطهير غرف الملابس ودورات المياة والأماكن المشتركة قبل التدريبات.

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وحدد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، الاثنين المقبل، موعداً لعودة نشاط الفريق البترولى، حيث سيتم فى البداية إجراء فحوصات طبية ومسحة كورونا لجميع اللاعبين، مع انتظار النتائج الخاصة بتلك الفحوصات قبل استئناف التدريبات الجماعية، وشهد اجتماع رئيس إنبى مع طولان التأكيد على توفير كافة الإجراءات الاحترازية داخل النادى البترولى قبل عودة تدريبات الفريق الجماعية، حيث يتولى عبد الناصر محمد ترتيب كافة الأمور الخاصة بعودة الفريق إلى نشاطه بعدما تم الاتفاق فى الجلسة على أن يكون الاثنين المقبل موعدا مبدئيا لعودة النشاط الكروى داخل النادى البترولى، على أن يسبقه تجهيز كافة الضوابط الاحترازية المقررة، وذلك للتحضير لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة طبقا لما أعلن عنه، بعدما توقف نشاط الفريق الكروى منذ شهر مارس الماضى.

وأكد رئيس نادى إنبى أن ناديه جاهز لعودة مسابقة الدورى بعد شهر ونصف من الآن، بعد النتائج الإيجايبة لاجتماع الأندية مع اتحاد الكرة، والذى قال عنه، "الاجتماع مع اللجنة الخماسية كان أكثر من إيجابى، وأشكر عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية على مجهوداته.. محدش سألنا تلعبوا الدورى ولا لأ، قالوا وزير الرياضة أعلن آليات معينة لعودة الدورى، قلنا نحن مع قرار الدولة ولكن بمزيد من التوضيحات فى بعض الأمور الخلافية".

فيما أوضح الإعلامى أحمد شوبير، أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة جهزت جدول استكمال الدورى لهذا الموسم لأنه قرار دولة وليس به اختيارات، وقال شوبير:"كل مصاريف الإجراءات الاحترازية لعودة الدورى يتحملها اللجنة الخماسية واتحاد الكرة، والأندية لن تتحمل شيئا".