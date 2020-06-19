شكرا لقرائتكم السلة عن تحليل كورونا للاعبين: لم نحددها حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة ان خضوع لاعبى كرة السلة ، الى التحاليل و المسحة الخاصة بفيروس كورونا، قبل بدء النشاط الرياضى والمقرر له الشهر المقبل ، لم يتم التطرق له حتى الان ، او مناقشته من جانب مجلس الإدارة .

وقال عبد المطلب عن التحاليل و من يتحمل نفقة اجراءها اتحاد اللعبة ام الأندية المشاركة في المنافسات : " لسه لم يتم تحديد هذه النقطة "

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وبدأ اتحاد كرة السلة في توجيه لجنة المسابقات لوضع التصور العام لجدول المباريات المتبقية من مسابقات الدوري والكأس، وبدأ في فتح خطوط اتصال مع الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات الدولة المصرية".

أعلن مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة، عودة دورى السلة بداية من يوم 15 أغسطس القادم، لافتًا إلى أن جميع الفرق والأندية بدأت بالفعل الاستعداد لعودة الدورى واستقر مجلس الإدارة على عدد من القرارات منها تحديد النصف الثاني من شهر أغسطس كموعد مقترح أولي لاستكمال مباريات الدوري (رجال – سيدات).، استكمال مسابقات الدوري بنفس القوائم سواء لاعبين محليين أو أجانب بدون أي تغيير ، عدم المساس بقرار عدد المحترفين الأجانب في كل فريق بالموسم المقبل والسماح لكل فريق بالتعاقد مع لاعب وحد فقط.

كان اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة قد أعلن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.